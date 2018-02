Tervislik toitumine – kas raketiteadus?

Bikiinifitnessi võistleja Helena Mang teab, kuidas hoida sportlikku vormi ja tervislikult toituda. Corny Free

Mida kujutab endast tervislik toitumine ja miks see keeruline on? Võiks arvata, et tänapäeval, kus infot saab otsida ja leida kerge vaevaga, teavad inimesed toitumistest kõike vajalikku. Tegelikult on aga efekt vastupidine – infomüras on raske orienteeruda ja vasturääkivat infot on palju. Nõu annab IFBB ELITE PRO bikiinifitness võistleja ning spordi ja toitumise asjatundja Helena Mang.