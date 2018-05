Turguta oma keha ja vaimu supertoitudega

Supertoitude hulgas orienteerumine võib võtta silme ees kirjuks – milline võiks olla sobiv just minule? Sukeldume supertoitude põnevasse maailma ning toome välja mõned vitamiinirikkad toidulisandid ja nendes sisalduva väe.

Goji-marjad – populaarsed põhjusega

Üks palju räägitud supertoite on kindlasti goji-marjad, mis lisavad paljude hommikumüslidesse ja -putrudesse väge. Väikesed punased marjad sisaldavad 18 erinevat aminohapet ning on eelkõige tuntud oma kõrge antioksüdantide sisalduse poolest (need sisaldavad isegi 20 korda rohkem antioksüdante kui jõhvikad).

SinuElu

Kodumets sinu köögikapis

Rääkides jõhvikatest, ei pea supertoidud olema tingimata kaugetest troopilistest riikidest toodud. Ka meie oma kliimas kasvavad jõhvikad on tõeliselt tänuväärsed – jõhvikad leevendavad põiepõletikku, suurendavad hea kolesterooli hulka veres, tugevdavad immuunsüsteemi, südant ja vereoonkonda ning sisaldavad hulgaliselt erinevaid mineraalaineid ja vitamiine.

Kellel aga ei ole rabast varusid kogutud, selle aitab hädast välja jõhvikapulber, mida alati kapist võtta saab.

Ka mustikad, millest meie metsad sinetavad, on tuntud kui supertoit, kuid nagu jõhvikategagi – ei pruugi alati olla külmkapist võtta. Külmkuivatatud mustikapulbris on säilinud antioksüdandid, vask ja raud ning mustikate regulaarne tarbimine kaitseb silmi ja aitab parandada mälu.

SinuElu

Roheline tassitäis tervist

Matcha-tee ei ole mingi uus moeröögatus, vaid seda on tegelikult kasutatud juba sajandeid. Efektse väljanägemisega erkroheline tee on kaalulangetajate suur abimees – see alandab kolesterooli ja veresuhkrut, soodustab ainevahetust ning kiudainerikas tee aitab kõhu kauem täis hoida. Ka kofeiinisõltlased leiavad matcha-tee näol uue parima sõbra – tee annab hommiku alguseks kuuetunnise energialaengu kõrvalmõjudeta.

SinuElu

Sega lusikatäis tervist oma smuutisse

Kahtlemata pakatab juba puuviljane smuuti ise tervisest, aga kuidas smuuti veel tervislikumaks muuta? Sinuelu veebipoes on mitmeid supertoite, mida lisada smuutisse või lihtsalt vee või mahlaga segatult juua. Šokolaad ja maapähklivõi annab smuutile lisaannuse proteiini, soodustab lihastööd, toetab seedimist ning rahuldab nälga. Rohelistest puuviljadest ja köögiviljadest lisand muudab sinu rohelise smuuti veel rohelisemaks ning puuviljane segu taimsetest valkudest, rohelisest supertoidust, seedeensüümidest ja probiootikumidest on suurepärane algus päevale.