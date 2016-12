Saabuv pühadeaeg on ju igati tore: kõik soovivad häid pühi ning kohtume inimestega, kes meile on kallid. Siiski, erinevatel põhjustel on just sel ajal ka kõikvõimalikud negatiivsed tunded ja muremõtted üsna sagedased ning võimalik, et nii mõnigi "kauaoodatud" kohtumine jõulude ajal ei olegi nii kauaoodatud. Palusime anda psühholoogil mõned nõuanded, kuidas see aeg enda jaoks lihtsamaks teha. Vaata videost!

Jäta võrdlemine tegemata

"Katsu ennast mitte võrrelda teiste inimestega. Meile on hästi loomuomane võrrelda ennast teistega ja proovida selle järgi aru saada, kuidas meil endil läheb," kirjeldab Rainer Mere. Siin on aga üks mure - me ei võrdle ennast kunagi nende inimestega, kel ei lähe nii hästi, vaid võrdleme ennast nendega, kellel läheb paremini.

"Katsuks seekord seda mitte teha? Tasub võtta aega reflekteerimaks, mõtlemaks nende asjade peale, mis meil on, need väiksed asjad, mis meil on, ja ka asjad, millele me tähelepanu ei pööra, aga mis on olemas," tuletab Mere meelde.

Jäta stressirikkad asjad tegemata

Teiseks soovitab ta stressiallikate üle järele mõelda: kui me teame, et meil on ees stressirohke olukord, siis ei ole seda vaja üldse teha.

"Või kui teed, mõtle enda jaoks stressorid madalaks," soovitab Mere. "Kui on vaja teha, kas kuidagi teha seda nii, et see et tekitaks stressi. Proovi seda olukorda muuta."

Ei tasu olla iseenda vaenlane

"Aktsepteerime ennast sellisena nagu me oleme - kui mul ongi praegu halb olla, siis aktsepteerime seda hetkeolukorda."

Mere toob ühe näite:

"Ei tasu olla iseenda vaenlane. Oletema, et on halb meeleolu, on pühadeaeg, kõik lõbutsevad ja mina mõtlen, et ma peaksin end ka hästi tundma, mul peaks ka hea olla. Ma ei tohiks siin olla õnnetu. Mis siis juhtub, juhtub see, et inimene hakkab iseenesest tembeldama ja ta tunneb ennast halvasti, kuna ta tunneb end halvasti. Katsuks sel aastal seda vältida."