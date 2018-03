15 MINUTIT ISEENDALE: Testi end ja saa teada, mis seisus on sinu vaimne tervis ja meeleolu

Toome taaskord teieni depressioonitesti, mis Naistekas mõnda aega tagasi ilmus ja väga menukaks osutus. See näitab, et mure oma vaimse tervise pärast on suur ja tõsine. Täna, kui Päevaleht tõi meieni väga masendavad lood õnnetutest lastest, on paslik see test uuesti läbi teha, et mõista, mis seisus sa ise oled!

Delfi ja Naistekas toovad järgnevate nädalate jooksul igal õhtul teieni osa sarjast, mis keskendub meie vaimsele tervisele. See on võimalus korraks iseendasse vaadata ning enda kohta rohkem teada saada. Aasta lõpp on ehk depressiivseim aeg ning just praegu on hea veidi iseenda üle mõtiskleda, ikka lahendust otsivas võtmes.

Kogu aeg on pime ja külm, päikest näeb ehk korra päevas aknast. Jõulud on valgust ja soojust rõhutav perepüha ja aastavahetus glamuurne get-away, kuid kas pole just see aeg, mil pere või armastuse puudumist eriti tugevalt tunda on?

Ka tööalaselt kroonitakse parimaid, on kokkuvõtete ja uhkete vastuvõttude aeg. On firmasid, kus on oodata kopsakat palgalisa hästi tehtud töö eest, on asutusi, kus on teada, et olenemata panusest ei öelda töötajale kunagi aitäh. Eks see kõik paneb paratamatult end teistega võrdlema – kas siis mina olen vähem väärt kui nood teised, keda kutsutakse aasatalõpu dineedele ja kes saavad oma aastapreemia eest ka reaalselt midagi osta?

Kel raha laialt käes pole, on niikuinii hädas, kui klassi või lasteaia kirjalistides mõni lapsevanem teeb kingituse osas liiga kulukaid ettepanekuid. Sellele tähelepanu juhtimise korral on oht saada kehvikuks tembeldatud. Lisaks on käimas kõikvõimalikud heategevuskampaaniad, mis ju alati jätavad tunne, et kui anneta, oled justkui paha inimene. Ootused, igal pool on ootused!

Ühesõnaga, kõiksugu mured ujuvad suure tõenäosusega just aasta lõpus pinnale. Meil on ju alati midagi, mis meid ideaalist lahutab? Kus aga ootused ja tegelikkus ei kattu, on pettumust palju.

Ja tegelikult on see täiesti okei. On täiesti okei ennast aegajalt kehvasti tunda.

Eurostati andmetel esineb Eestis depressiooni sümptomeid 6,9 protsendil rahvastikust - see on veidi üle Euroopa Liidu keskmise. Täpsemalt numbritest aga juba homme.

Delfi Naistekas on koostöös Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK), Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI), Eesti Tervise Arengu Instituudi (TAI), MTÜ Peaasi ja teiste vaimse tervise spetsialistidega pannud kokku sarja testidest, mida kasutavad töös ka erialaspetsialistid. Testid on lihtsad, kuid neil on ekspertide heakskiit. Me toome teieni ka elulisi lugusid ja praktiliste soovituste miniloengud.

Eneseaabi-äpid toovad abi lähedale

Me alustame ühe lihtsama meeleolutestiga, millest saab aimu oma vaimsest seisundist ning mida saab siinsamas täita:

Depressiooni taset on võimalik selle testiga mõõta igapäevaselt ning seda saab ka äpina alla laadida enesetunne.ee lehelt! (PHQ- 9- Patient Health Questionnaire, ehk patsiendi terviseküsimustik, küsimusi on üheksa).