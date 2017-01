15 MINUTIT ISEENDALE: Uude aastasse pahedeta! Testi oma tubakasõltuvust ja tee otsus loobuda juba täna

Foto: Priit Simson

Uude aastasse minnes tasub mõni paha harjumus minevikku jätta. Kui sa ei ole veel otsustanud, siis nüüd on just parim aeg ehk oma sõltuvusele otsa vaadata ning teha otsus! Selle tubakasõltuvuse testi annab suitsusõpradele täita ka Eesti Tervise Arengu Instituut. Juhul kui oled suitsetaja, siis täida test ja saa teada, milline on sinu suitsusõltuvus!