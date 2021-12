Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja raamatu “Hinga ja ela!” autor Monika Palm sõnab, et hingamispraktikaid on tuntud juba aastatuhandeid ja on palju tõhusaid praktikaid, mida iga inimene saab kasutada, et end erinevates olukordades toetada. Ta räägib lähemalt, mis on vabastav hingamine ja kuidas end hingamisega toetada.