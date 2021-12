Märka ja muuda kohe! Need on kõige jubedamad lastekasvatusviisid, mis teevad lapsele kindlasti karuteene

Kuigi iga lapsevanema tähtsaim eesmärk on kasvatada oma lapsest parim võimalik versioon, siis ei ole tulemus tihtipeale väga kerge tulema. Ja mitte tahtejõu puuduse, vaid pigem valede meetodite rakenduse tõttu. Isegi kui omavahel käib arutelu kõige õelamate kasvatusmeetodite üle, suudavad nad end sügaval sisimas veenda, et tegu on siiski kõige õigema viisiga ning põhjusi sellele on mitmeid.