Konnad on suudeldud, kuid prints ikka leidmata? Need on asjad, mis tuleb sul endal enne ära teha

Selleks, et tõeline õnn ja armastus saaks sinu uksele koputada, ei saa sa jääda ootama sellele, et keegi tuleks ja lööks sind jalust. Muidugi võib ka seda juhtuda, kuid veel enne tuleb sul end uue suhte jaoks ette valmistada.

Selleks tuleks veenduda, et sa ei teeks just neid vigu:

Igal naisel on oma väike nimekiri neist asjust, mida ta oma tulevase kaasa juures näha soovib. Olgu selleks siis isikuomadused, silma värv või pikkus. Kuid mõnikord võib unistades liiga detailseks minna ning sellesse ideaalpilti kinni jääda. Seepärast veendu, et sa ei ole seda viga juba teinud. Muidugi võid sa mõelda, milline sinu tulevane kaaslane välja näeb, kuid ära mine oma soovides liiga detailseks, sest muidu võid sa oma tõelisest printist mööda jalutada.

See tähendab seda, et sa teadvustaksid endale neid asju, millega sa kohe kindlasti ei lepi. Millised on sinu põhiväärtused, mille osas sa kunagi kompromisse teha ei suudaks?

Loomulikult tuleb jääda paindlikuks suhtes ja olla järeleandlik, aga kindlasti on asju, mida sa ei tohi ega saa aktsepteerida.