Jääauku kogu perega? Arst teeb selgeks, kas lastele sobib talisuplus ja kuidas peaks karastamisega alustama

Külma vette minnes tekib tunne nagu hing jääks kinni. Kätlin Laas rahustab, et tegelikult hingamine ei peatu, tegemist on lihtsalt külmašoki reaktsiooniga. “Sellise tunde tekkimisel tuleks rahulikult ja sügavalt hingata, et ebamugavusest üle saada.” Ta lisab veel, et kui vahetult pärast söömist pole hea ujuma minna, siis sama reegel kehtib talisuplemise kohta. Pärast suplust võiks aga tunnikese paar rahulikult võtta, mitte kohe trenni minna või füüsilist koormust pakkuva tööga tegeleda.

Kui suplus ise võiks toimuda võimalikult napis rõivastuses, sest märjad riided keha vastas suurendavad selle piirkonna kiiremat jahtumist, siis pead ja käsi-jalgu on mõistlik külma eest kaitsta. “Vastavalt soovile võib talisupluse juures kasutada talvemütsi või neopreenist mütsi, samuti neopreenist kindaid ning jalanõusid. Viimased on sobilikud kindlasti ka lastele, kelle nahk õrnem ning jalad ja käed rohkem tundlikumad ja külmakartlikumad,” selgitab kooliõde. Veest väljudes tuleb end tema sõnul esimese asjana kuivatada, riided vahetada ja panna kindad kätte. “Oluline on, et keha ei jahtuks pärast veest välja tulekut maha, sest nii võib külmetada. Pärast suplust alusta keha soojendamisega seestpoolt, selleks sobib hästi kuum jook,” soovitab Kätlin Laas. Ka sooja dušši alla minek aitab kehatemperatuuri ühtlustada, kuid kuuma vee ja sauna osas kohe jääaugust tuleku järel ta väga pooldav pole. “Niisugune järsk temperatuurimuutus sobib ainult täiesti tervetele inimestele ja see on organismile suur stress, ehkki on ka neid, kes usuvad, et leiliruumist jääauku hüppamine toob tervise.”