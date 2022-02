Eksperdi nõuanded, kuidas praegusel keerulisel ajal töövestlusel endast parim mulje jätta

Tõsi, internetikohtumisel ei ole inimene üleni näha, niisiis ei pruugi sukapükste või kingade pärast muretseda, kuid see osa, mis kaamerast paistab, peaks olema korrektne. Kerli Kadak tõdeb, et vahel kipub inimestel enda väljanägemine koduses miljöös tähelepanuta jääma. “Enne kui kaamera sisse lülitate, käige korraks peegli eest läbi. Veenduge, et juuksed on kammitud, nägu puhas ja pluus plekkide ning kortsudeta. Riietus võiks olla pigem tagasihoidlik, kui väga silmatorkav, intervjueerijate tähelepanu peaks jääma siiski kandideerijale mitte tema rõivastele. Näiteks särk, mille rinnaesisel seisab sädelevate tähtedega kiri “Sexy girl” ei ole töövestlusele parim valik.”

Erinevaid veebikeskkondi, kus kohtumisi korraldada, on päris mitmeid ja igaühel on oma eelistused. Kerli Kadak soovitab enne intervjuu algust vaadata üle, kas kandideerijat oodatakse Zoomis, Teamsis, Google Meet´is või hoopis mujal. “Oleks hea varakult kindlaks teha, kas keskkonda on ligipääs olemas, kas tuleb teha konto ja kas töölesoovija oskab sinna siseneda. Kui see aegsasti üle vaadata, saab kasvõi mõne tuttava appi paluda ja temaga seal keskkonnas proovikohtumise teha,” annab Kadak nõu. “Siis on kindel, et väärtuslik intervjuuaeg ei kulu tehnilistele küsimustele.” Siinkohal lisab värbamisekspert, et täpsus on voorus ka veebikohtumisel. “Kui tööintervjuu on määratud kella 15ks, siis see tähendab, et sel ajal peakski kohal olema.”