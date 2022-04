Ei olegi nii! Need fotod kinnitavad, et internetis levivad pildid on kaugel tegelikkusest

Kohevad juuksed, veatu nahk, imekaunis meik ja luksuslikud rõivad – need on asjad, mis meile pea igalt sotsiaalmeediakontolt vastu vaatavad. Kuid kas kõik on ikka nii, nagu paistab? Tuleb välja, et tegelikkus on sageli hoopis teistsugusem.