Peale raseerimist tervitavad sind vistrikud ja punetus? On tõenäoline, et hooldad oma žiletti valesti

Pärast igat karvaeemaldust tuleb raseerija jooksva sooja vee all puhtaks pesta. Hoiusta seda püstises asendis ja kuivas kohas. Nii väldid tera roostetamist ja niisutava riba kulumist. Vaheta raseerijal terasid niipea, kui tunned, et see hakkab kraapima või ei tee oma tööd enam korralikult. Nüri karvaeemaldajaga nühkides ähvardavad vistrikud, kerged vigastused ning punetus.