Oled nõus? Kaks tähemärki, kellega on praktiliselt võimatu koos elada

Kõige kangekaelsemate tähemärkide seas on kõigepealt Jäär. Jäär on Tulemärk, tal on harjumuseks tormata ilma mõtlemata, tal ei ole südametunnistusepiinu, ta võtab otsuseid vastu ilma kellegagi nõu pidamata. Jäär on lisaks jonnakas, liiga kergesti ärrituv ja kitsa silmaringiga. Ja nagu kõigest sellest veel ei piisa, jääb tal energiat veel ülegi. Samal ajal, kui teised eelistaksid kodus natuke puhata, hakkab tema suurpuhastust tegema, tegelema paberimajandusega, autot parandama, trenni tegema. Ta lihtsalt ei oska niisama ilma midagi tegemata istuda.

Teine tähemärk, kellega pole ka just kõige lihtsam hakkama saada, on Kaljukits. Kaljukits peab oma esialgsetest plaanidest alati kinni ega suuda välja näidata paindlikku meelt. Ta tahab, et kõik oleks hästi organiseeritud ja korrapäraselt planeeritud. Nii nagu seda alati on tehtud. Niipea, kui juhtub midagi ootamatut, satub ta paanikasse. Kui keegi peaks talle ootamatult külla tulema, võib see ta täiesti segadusse ajada. Ta on ambitsioonikas ja perfektsionist, kelle jaoks töö on sageli perest tähtsamal kohal. Ja see võib tuua kaasa lahkhelisid tema kooselus.