Kas nii on ikka õige? "Kaaslane ütles peale oraalseksi tegemist midagi, mis põrmustas mu enesekindluse!"

"Olin uue kaaslasega paar nädalat kohtamas käinud ja kui jõudsime voodisse, pakkus ta mulle päris head oraalseksi. Aga mis ei olnud hea, oli kommentaar, mis sellele järgnes - nimelt arvas mees, et oleks paslik mainida, et ma lõhnan sealt altpoolt veidi tugevalt ja soovitas mul rohkem vett juua!"

Naine väidab, et selline kommentaar pani ta enesekindluse tugevalt kõikuma ja taoline soovitus ei olnud mehe poolt üldse oodatud. Vanemlusfoorumi kommentaaridest ta aga loodetud toetust ei saanud - enamus arvas, et mees tegi õigesti, et seda mainida ja nüüd saab naine ju midagi ette võtta. Samuti kirjeldati, et mees oli oma lauset väga viisakalt formuleerinud ja solvuda pole küll mõtet.