Oled uue töökoha otsingul? Need on küsimused, mida peaksid tööintervjuul alati küsima

Intervjuu lõppu jõudmine ilma ühegi küsimuse esitamata võib olla küll imelihtne, kuid on ülioluline tulevaselt tööandjalt mõningaid asju pärida. Põhjus on lihtne, hästi ettevalmistatud ning põhjalikud küsimused aitavad sul tööandja silmis teistest kanditaatidest eristuda ja näidata, et oled töökoha jaoks parim variant. Samuti aitavad küsimused sul laiemat pilti tulevasest töökohast saada ning hiljem on lihtsam otsustada, kas see on roll, milles end töötamas näed.