Ära lase kätel oma vanust reeta! Lihtsad asjad, mis ei lase kätel enneaegselt vananeda

Oliiviõli mask



Lihtne massaaž oliiviõliga aitab kätel lõdvestuda, aktiveerides samal ajal vereringlust, mis tagab rakkude hea hapnikuga varustamise. Oliiviõli sisaldab antioksüdante ja peamisi rasvhappeid, mis vähendavad kortse ja naha liigset kuivust. Tilguta natuke oliiviõli peopesale ja hõõru kätele ringjate liigutustega.



Kookosõliga niisutamine



Isegi kui poes leidub suur valik kätele mõeldud hooldusvahendeid, on kookosõli parim neist, tagades nahale loodusliku kaitse. Kookosõli sisaldab palju rasvhappeid, antioksüdante ja toitaineid, mis muudavad naha elastseks. Määri kookosõli nahale igal õhtul enne magama heitmist.



Sidrunimahla ja suhkruga koorija



Hea oleks koorida kätenahka, et surnuid rakke eemaldada ja stimuleerida uute rakkude aktiivsust. Niisuta natuke suhkrut sidrunimahlas ja hõõru seda kätele ringjate liigutustega. Lase mõjuda 5 minutit ja loputa.



Mandliõli küüntele



Mandliõlil on niisutav toime ja see aitab haprate küünte vastu, stimuleerides küünte kasvu. Pane natuke mandliõli väikesesse kaussi, lisa veidi sidrunimahla ja hõõru küüntele ja küüntenahale.



Leige piimaga pehmendamine



Leige piim niisutab, kaitseb ja pehmendab nahka. Soojenda natuke piima ja kasta oma käed leige piima sisse. Hoia 20 minutit.