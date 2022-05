Me võime magada eraldi magamistubades, kuid meil on suurepärane seksuaalelu. See, mis on aidanud meil lähedasemaks saada, on füüsilise puudutuse ja flirtimise prioriteediks seadmine päeva jooksul. Kuna oleme nüüd ilma lasteta, saame kogu aeg füüsilised olla, kuna lapsi majas pole. Kui päev jõuab õhtusse, tahame lausa üksteise järele ahnitseda.