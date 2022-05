Eesti mees raha kulutamisest: miks peaksin mina teist täiskasvanud inimest üleval pidama?

"Saan üsna keskmist palka ja ei kujuta küll hetkel ette, et peaksin hakkama veel sajaprotsendiliselt kedagi üleval pidama. Jah, kui on suur armastus, siis kindlasti kraabiks selle raha kokku, aga miks peaksin mina teist täiskasvanud inimest üleval pidama? Sellist raha minu käest kindlasti ei tuleks, millega iga kuu soojamaareisidele sõita või luksuskaubamajades ostelda. Kas peaksin omale lisatöö võtma, et naist üleval pidada? Ma arvan, et sel juhul oleks see suhe pigem lisakohustusena kaelas, mitte puhas armastus.

Minu žestid mehena on pigem väikesed – lilled, kontserdid ja õhtusöögid. Kooselamise kulusid oleme siiani kaaslasega jaganud ja eeldan, et see on normaalne. See on minu piir." – Martin, 29