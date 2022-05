Oi! Selgus, peale mitmendat aastat kooselu soovivad naised minna tiiba ripsutama ja millal ihkavad seda mehed

Abielludes vannutakse ikka teineteisele igavest truudust, kuid seitsmes kooseluaasta võib olla üsna kriitiline ja jääb paljude jaoks viimaseks. Psühholoogide sõnul on seitsmes kooseluaasta olulise tähtsusega, sest peale seda hakkavad partnerid teineteisest eemalduma, õnnetunne ja rahulolu oma suhte üle hakkab kahanema ning soov teisest eemal olla muutub tugevamaks.

Iisraeli teadlased uurisid põhjuseid, mis on aidanud neil inimestel, kes on tundnud soovi oma kaaslast petta, kiusatusele vastu seista. Oma uurimistöö käigus avastasid teadlased samuti, mitmendal kooseluaastal on petmise risk kõige suurem. Uurimistöö raames küsitlesid teadlased 423 osavõtjat, paludes välja tuua põhjuseid, mis on neil aidanud kiusatusele vastu panna ning kui suur on tõenäosus, et ühel hetkel nad siiski oma kaaslast petavad.

Selgus, et kui ühel partneril oleks võimalus ja soov tekkinud truudust murda, ent ta seda ei teinud, siis kõige sagedamini olid selleks põhjuseks moraalsed väärtushinnangud ning hirm üksi jäämise ees. Uuringutöö selgitas välja, et naiste puhul võib tekkida soov minna mujale vaatama tavaliselt 6 - 10. kooseluaasta jooksul. Meeste puhul oli see risk kõige suurem peale 11. aastat kooselu.

Ka Ameerika Ühendriikides viidi analoogne uuring läbi, et välja selgitada põhjuseid, mis ajendavad inimesi oma kaaslast petma. Naiste puhul oli selleks põhjuseks see, kui nad ei saanud oma mehe poolt piisavalt tähelepanu. Meeste peamiseks põhjuseks, mis ajendas neid oma naist petma, oli see, et nende ihaldusobjekt oli atraktiivse välimusega.