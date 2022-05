KOLM õnnelikku tähemärki, kes saavad sel nädalal kogeda kirglikke tundepuhanguid ja tõelist romantikat

Algav nädal toob Kaljukitse jaoks kaasa palju meeldivaid elamusi. Suur osa neist on seotud tema armusuhete või perekonnaeluga.

Läbi nädala on Kaksikute maailmapildis väga tähtsal kohal lähedased suhted. Pole kuigi oluline, kas tegu on mentaalse või praktilise partnerlusega või kas armsamaga jagatakse voodit või mitte. Kaksikutele on eelkõige tähtis usalduse mõõde ning võimalus teineteisele toetuda.