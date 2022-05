VIDEO | Nagu uus! Taaskasutatavad toidukarbid saab lõpuks ilusti puhtaks just nii lihtsalt

Ei ole mõtet meelt heita ja kindlasti ei tasu häid karpe, mida saaks veel pikalt kasutada, nukralt minema visata ja uute järele tormata. TikToki platvormil jagab kasutaja adikempler videot, milles on näha Tupperware karpi, mille sisemus on juba suure kasutamise tõttu veidi kollakaks tõmbunud.

Naine lisab karpi veidi köögis kasutatavat seepi, vett ja tükikese majapidamispaberit. Seejärel sulgeb ta karpi korralikult kaanega ja raputab jõuliselt tükk aega. Hiljem sisu välja valades on näha, et karp on nagu uus. Tasub järgi proovida!