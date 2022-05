Eestlanna avaldab, millise lihtsa muutusega asendas ta oma elus tropid mehed tarkade ja imelistega

"Mehed muutuvad sellisteks, nagu me neid näeme või kohtame ainult selliseid mehi, nagu mehed meie arvates on. Ma jõudsin sellele järeldusele, kui ma oma mehega tutvusin. Siis hakkasin ma nägema enda ümber hoolivaid, töökaid, tarku, imelisi mehi, kuigi enne ümbritsesid mind ainult tropid ja veidrikud.

Ega need tropid ja veidrikud ilmselt ilmast ei kadunud, aga neil polnud enam põhjust minu juurde tulla, sest mina näen oma südames mehi teistsugustena ja nad tõestavad mulle iga päev, et mul on absoluutselt õigus - mehed on võrratud ja toredad ja toetavad jne."