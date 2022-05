"See on lihtsalt uskumatult seksikas!" ehk ebatavaliselt atraktiivsed omadused vastassoo juures

Mida armastavad naised meeste puhul?

1. "Ma poleks iialgi arvanud, et minust saab see naine, aga kuidagi just nii läks. Mu kaaslane ajas habeme ära ja jättis ainult üpris mahlaka vuntsi - piisab ühest pilgust tema suunas ja ma olen valmis voodisse hüppama. Tõesti on seksikas!"

2. "Kui mehel on hambad, mis on hästi natuke, vaevumärgatavalt viltu või mõne muu iluveaga - ideaalsed hambad on minu meelest lihtsalt veidrad."

3. "Kortsud näos. Mitte sellised, mis on 80+ vanuses inimestel, aga mehest jääb seksikalt elukogenud mulje, kui tal on juba mõni korts ka näos."

4. "Väsinud olekuga mees. Tahaks ta kohe voodisse aidata ja talle mõnu pakkuda, niimoodi, et tema lamab ja naudib minu oskuslikke käsi ja keelt."

5. "Armid, mis on nähtaval kohal. Jah, mulle meeldivad sellise kergelt ohtliku olekuga mehed."

Meeste hinnangul on vastassugupoole juures atraktiivne:

1. "Suured ninad! Mina ei tea miks, lihtsalt on kena, kui naisel on suur nina. See näeb kuidagi armas ja tore välja."

2. "Tedretähnid - kui need on naisel näos, kasvõi väikeses koguses, on see minu arvates lausa jumalikult seksikas."

3. "Kergelt tumedad ringid silmade ümber. Näeb müstiline välja."

4. "Poisipeaga naised. Ja praktiline ka - kui öösel kaissu võtta, ei ole mingit kisamist, et jälle sa laiutad mu juuste peal ja mul on nii-nii valus!"

5. "Pikkade ja hoolitsetud küüntega naised. Ja eriti kuum on, kui ta oskab neid kasutada seksi ajal minu selja kriimustamiseks, aga ilma suuremaid jälgi jätmata."

Allikas: Brightside