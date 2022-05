Isegi kui oleme targad ja saame öelda, et lahkumine on õige samm, siis seda astuda on siiski väga raske ning seepärast kiputakse enda suhtesse jäämist igasugu jaburustega õigustama. Toome välja viis ohtlikku valet, mida inimesed endale ütlevad, et suhtesse jäämist õigustada.