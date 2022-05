60-aastane lugeja: kus elavad sellised inimesed, kus mees on rahatooja ja naine ainult muidusööja ?

Avaldame lugeja kasutajanimega Keegi Teine kommentaari: "Ma ei jõua ära imestada iga kord, kui taas selline teema käima tõmmatakse mehed versus naised, et millises maailmas need inimesed küll elavad? Kui vahel räägitakse esimene Eesti versus teine Eesti, siis antud kontekstis on vist ka suhetes mees-naine mingi teine paralleelmaailm, kus elavad sellised inimesed, kus mees on jube tähtis rahatooja ja naine ainult muidusööja ning lisaks suur kulutaja ja rahanõudja.

Minu suguluses ja tutvusringkondades selliseid paare pole. Pole kunagi olnudki. Olen ise juba üle 60 aasta vanune naine ja ausalt öeldes on kõik suguvõsa naised juba kaugetest aegadest olnud alati suuremadki töörabajad kui mõned nende mehed. Minu sugulased, tuttavad ja sõbrad on sõltumata soost just nii edukad, iseseisvad ja tublid, kui nende võimed, oskused ja tarkus lubab. Kogu minu töökarjääri aja on minu ümber olnud nii naised kui mehed hakkajad ja iseseisvad. Kõik mu noored naistöökaaslased ostsid paari tööaasta järel endale ise korteri ja alles seejärel leidsid endale kaaslased ja said lapsed.

Mitte keegi ei nõua mehelt enda jäägitut ülalpidamist, kallite kinkidega kuhjamist ega muus seesugust. Pigem on mul palju näiteid, mil just naine teenib peres rohkem. Minu lapsed on praeguseks täiskasvanud, aga olen ka ise suurema osa elust ilma kaaslaseta elanud ja pole laste isalt lahkuminekust saadik mitte sentigi toetust saanud. Olin noorena väga kena ja mul oli palju austajaid ja nii paljud mehed hakkasid aeg-ajalt kurtma oma endise või praeguse naise/tüdruksõbra üle, kui palju see ikka raha nõuab ja ikka ainult viriseb ja näägutab.