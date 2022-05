Flirtimise meisterklass ehk kõige olulisem asi, mida teha, kui tahad seksikalt, aga intelligentselt silma jääda

Ajakirjas Evolutionary Psychology avaldatud uuring kinnitab, et potentsiaalse partneri naerma ajamine ja ka ise tema naljade üle naermine on üks kõige tõhusamaid ligitõmbamise strateegiaid. Kuid naermisel ja naermisel on ikkagi vahe - üle ei tasu ka pingutada, sellest on kohe aru saada, kui naermine ei ole siiras.

Teadlaste sõnul on huumor vaid üks tööriist paljudest, mis on eduka flirtimise puhul võtmeteguriks. Uuringus leiti näiteks, et huumor on kõige vähem tõhusam tegur nende naiste puhul, kes on üheöösuhte otsingul. Kuid neil, kes otsivad pikaajalist suhet, tasub juba huumorile rõhku panna - ise aeg-ajalt nalja visata, kuid mis eriti oluline, mehe naljade üle naerda.

"On väga oluline näidata potentsiaalsele kallimale, et arvad tema kohta, et ta on tõeliselt naljakas. See tõstab mehe enesekindlust ja muudab naise selle mehe silmis rohkem atraktiivseks," sõnab Rebecca Burch, üks uuringu kaasautoritest.

Ja kõige esimene samm edukaks flirdiks on muidugi siiras naeratus, avatud olek ja uuele tõenäolisele kallimale julgelt silma vaatamine. Telefoni vahtimine või põranda jõllitamine küll teist kohtingut ei garanteeri!

Allikas: Insider