52-aastane mees tundis eelmise aasta aprillis peavalu, kuid arvas, et see oli liigse alkoholitarbimise tõttu. Peavalu aga ei läinud üle ning arstid pakkusid, et tegemist on hoopis migreeniga. Paar kuud hiljem tema seisund aga halvenes veelgi ning uuringu tulemused tõid kohutva tõe.