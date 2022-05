Unistad pulmadest? Enne veel peaksid mõtlema neile teguritele

1. Sul on raha kontrolli all.

Rahaga ümber käimist saab alati parandada, olgu sa siis alles suhtesse astunud või juba aastakümneid abielus olnud. Raha on tööriist, mille kasutusega pead olema abikaasaga samal meelel. Pange paika, kes teist vastutab arvete maksmise eest ning kui palju te üldse kuus raha kulutate ja millele olete nõus kulutama. Rääkige sellest, kuidas teete otsuseid, mis puudutavad suuremaid rahalisi väljaminekuid. Abielus tuleb rahaga ümber käies meelde tuletada, et raha ega esemed, mis selle eest soetate ei ole siiski abielust tähtsam.

Abikaasaga suhtlus on ülimalt oluline aspekt, seega tuleb suhtlemisoskuste õppimine endale prioriteediks seada. Kuna tegu on oskusega, mis enamikul iseenesest ei tule ja mille kallal tuleb vaeva näha, siis on soovitatav lugeda selle teemalisi raamatuid ja kuulata taskuhäälinguid. Kõik, mis on abiks suhtlemisprotsessi parandamisel on ainult hea.