Varu varakult! Loodusterapeut annab nõu, millised taimed võiksid olla koduses ravimikapis

· Piparmünt on hea pingepeavalu korral. Taim on jahutav ja valuvaigistav.

· Kummel on taim, mida on iidsetest aegadest valu ja peavalu leevendamiseks kasutatud. Isegi uuringud on kinnitanud, et taim vähendab suisa migreenide sagedust ja raskusastet. Soovitan tõmmisele lisada veel hapukirsi mahla või lihtsalt peotäie kirsse ning leevendus peavalule on kiire.