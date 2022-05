Naised, pange tähele: need on usaldusväärse mehe kolm põhilist omadust

Et ennast järjekordsest valust säästa, kui oled uue suhte otsingul, tasub teada, millised on tõeliselt usaldusväärsete meeste kolm tähtsat omadust. Kui need on uuel kaaslasel olemas, on šansid juba palju kõrgemad, et tegu on isikuga, kelle peale tasub juba pikemalt oma aega panustada.

Mees on nõus sinusse investeerima

Ei, selle all ei ole mõeldud üldsegi mitte rahalist ülalpidamist. See tähendab hoopis, et mees on sinust huvitatud, peab meeles väikeseid detaile sinu kohta, näeb vaeva, et ka oma tiheda graafiku juures sulle aega leida, pühendub sulle... Kõik sellised väikesed teod näitavad, et ta on sinust siiralt huvitatud ja sa ei ole tema jaoks järjekordne mängukann.

Kena käitumine kõigi suhtes

"Unelmate prints" on sinu käte vahel kui sulavõi, aga teenindajatega ülbe ja lugupidamatu? Oota vaid, kui n-ö mesinädalate periood mööda saab ja sa ta millegagi välja vihastad, on vastik käitumine ka sinu suunas garanteeritud. Sa saad usaldada ainult sellist meest ega pea kahtlema tema siirates kavatsustes, kes on tõesti kõikide inimeste vastu kena, olenemata olukorrast ja hetke-emotsioonidest.

Teistsuguse arvamuse aktsepteerimine

Kui teil peaks olema millelegi erinevad vaated – raha, poliitika, muud üldised maailmaasjad –, siis mees, kelle peale saad sa loota, on keegi, kes aktsepteerib ka teisi arvamusi lisaks enda omale. Ta ei pea küll kõigega leppima, aga ta suudab viisakalt nõustuda. Ta ei hakka vaidlema ega nui neljaks oma mõtteid peale suruma.

