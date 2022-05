Kohting sujus, kaaslane kadus kui tina tuhka? Tõenäoliselt tegid vea, millel pole midagi pistmist su välimusega

Esimesel kohtumisel katsuvad kõik jätta endast võimalikult head muljet. Ent hoolimata sellest, et sa nägid oma välimuse kallal vaeva ja lõid end üles, võib juhtuda, et su kaaslane ei anna enam kunagi endast elumärki. Võib-olla ei olegi see, mis teda eemale peletas, seotud sinu välimusega!

Nimelt kinnitavad erinevad uurimistööd, et vallalisi heidutab eemale see, kui omavaheline vestlus ei suju. Kui jutuajamine ei lähe hästi ja vaikus kogu aeg maad võtab, on see paljude jaoks piisav vabandus, et mitte seda suhet edasi arendada. Esimene kohtumine võib olla tõeliselt piinarikas ja stressirohke, tekitades ebakindlat tunnet. Ja asja ei tee paremaks see, kui vaikuse katkestamiseks hakatakse väga hoogsalt ainult endast rääkima. Kui jutt ei näi sujuvat, siis tasub esitada kaaslasele küsimusi, aga mitte ka liiga isiklikke. Enne esimest kohtumist on mõistlik veenduda ühes-kahes ühises hobis. Need on neutraalsed teemad, mille üle suudavad mõlemad kirglikult arutada.