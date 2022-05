ARVAMUS | "Pigem näitaks näpuga abieluinimesele, kes petab, mitte sellele, kellega petetakse."

Kui mina noor olin ning parasjagu maal käimas, siis lõi mulle külge üle küla poiss. Vanaema ja naabrimutid hoiatasid, et ära temast välja tee, et mina olen "sellise" jaoks liiga hea. Räägiti sellest, et poisi isa käis juba armukestes ja egas käbi kännust...

Teisi sõnu, tahan ma öelda, et ka meestele jääb märk külge. See märk on hullemgi veel, kuna mehed jäävad kuidagi ära tühistatuks - lõpuks on töötud, kodu maha joonud ja üksikud.