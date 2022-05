Oled suur vaidleja? Või skeptik? Teeme selgeks, kuidas sellised omadused enda kasuks pöörata

Vaidlemist ja skeptilisust peetakse tihtipeale negatiivseteks iseloomuomadusteks. KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja treener, Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor lektor Mats Soomre väidab, et need on hoopiski kasulikud ja positiivsed tunnused. Küll aga on tähtis, et selliseid iseloomuomadusi kasutataks õiges kohas, õigel ajal ja õigel moel. Olulised on siinkohal nii enda kui meeskonnakaaslaste suhtumine, tahe ja oskused.