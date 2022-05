Millal, mida ja kui palju? Apteeker avaldab, milliseid vitamiine tuleks naistel tarbida

Apteeker selgitab naiste vitamiinide vajaduse muutusi ning annab soovitusi organismi toetamiseks nii keerulisel eksamiperioodil kui üleminekueaga paremaks toimetulekuks.



Benu Saku tervisekeskuse farmatseudi Ketter Rossi sõnul võib hormonaalsete muutuste ja vitamiinide vajaduse järgi jagada naise elu kolmeks erinevaks perioodiks. “Kuigi peamised vitamiinirühmad jäävad aja jooksul üsna samaks, siis suurem erinevus on vitamiinide ja mineraalide annustamiskogustes ning lisavajadustes,” selgitas Ross.



“Esimene periood on nooreks naiseks sirgumine, mil algavad hormonaalsed muutused, järgneb lapsesaamise iga ning seejärel jõutakse menopausi aega,” loetles Ross erinevaid murrangulisi perioode naiste elus ja rõhutas, et lisaks hormonaalsetele muutustele mõjutavad naiste vitamiinide vajadust ka näiteks stressirohked perioodid ning järsud muutused elustiilis.



“Noorte tüdrukute puhul on tähtsad raud, tsink, D-vitamiin, kaltsium,C-vitamiin ning B-grupi vitamiinid. Sünnitamise eas naised ja rasestuda soovijad võiksid juurde võtta üldiseid naistele mõeldud multivitamiine, kus on esindatud nii B-grupi vitamiinid, erinevad mineraalained, C ja D-vitamiin, letsitiin ning oomega-3-rasvhapped. Menopausi eel võiksid naised tarvitada vitamiini komplekse, kus on lisaks erinevatele vitamiinidele ja mineraalainetele ka üleminekuea muutusi leevendavad taimed, näiteks linaseemned, salvei ning soja,” jagas Ross vitamiinide soovitusi.



Apteeker rõhutab, et noorte naiste vitamiini kompleksis on kindlasti väiksem kogus B-grupi vitamiine kui sünnitamiseas olevate naiste puhul, kuid samas on B-grupi vitamiinid mõlemale olulised ja täidavad tähtsat rolli. “Noortel naistel aitavad B-grupi vitamiinid paremini koolis keskenduda ning hoiavad närvisüsteemi korras. Järgmisel perioodil on B-grupi vitamiinid vajalikud näiteks rasestumiseks.”