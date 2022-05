Ära pigista silma kinni! Neid märke ignoreerides laguneb su suhe

Igas suhtes tuleb ette probleeme, kuid see, kuidas nendega tegeletakse, otsustab, kas kooselu jääb püsima või mitte. Kui meil on tunne, et teine ei pööra tähelepanu meie tunnetele lõpetame tihtipeale oma emotsioonide jagamise ning loome enda ümber kaitsva seina.