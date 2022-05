Ära lükka edasi! Siin on 4 positiivset terviselubadust, mida endale täna anda

Enne seda, kui lõikad kõik vähegi naudingut pakkuvad toidud köögikappidest välja ja registreerid end mitmetele maratonidele, siis mõtle, mis oleksid realistlikumad muutused, mida teha saaksid. Reaalsemad ja väikesemad muutused on tavaliselt need, mis lõppude lõpuks kasulikumad on, sest neist suudetakse pikas perspektiivis kinni pidada.