"Tsau, mis sind siia toob?" Saab ka paremini! Nii saad alustada Tinderis tähendusrikast vestlust

Kuid nagu elus ikka, siis teadlik pingutus viib alati paremate tulemusteni. Üks küsimus, mida kohtingueksperdid soovitavad, on “Tere, mis tõi sulle sel nädalal rõõmu?” Sedasorti küsimused on suurema tõenäosusega abiks pikema vestluse alustamisel ning isegi mitte väga suhltemisaltite inimeste rääkima panemisel.

Põhjus, miks kohtinguäpid valmistavad nii palju pettumusi, on see, et paljud inimesed alustavad vestlust ilma kavatsusteta ning tihtipeale jookseb aju lihtsalt kõikide võimaluste tõttu kokku ning sa ei tea, mida kirjutada.

Enamasti üritame alustada vestlust lausega, millel on kõige suurem ellujäämisvõimalus. See tähendab, et küsime lihtsaid asju, mis annab teisele võimalusele vestlust soovi korral arendada. Tihti aga ei pruugi ka teine inimene teada, mida vastata, nii et targem on alati ohjad enda kätte haarata.