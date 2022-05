Lugeja imestab: kui vanavanem hoiab tihti lapselapsi, ei saa seda nimetada enam kvaliteetajaks

"Arvan, et kui vanaema hoiab päris tihti lapselapsi, mis on mitu päeva nädalas, siis ei saa seda või ei peaks seda nimetatama enam kvaliteetajaks.

Kvaliteetaeg on see siis, kui vanavanem on lapselapsega korra kuus terve päev koos ja võetakse midagi ette, mis pole igapäevane. Olgu see siis terve päev väljas, terve päev ühiseid tegemisi ja muud taolist. Kui ollakse koos igal nädalal mitu päeva, siis nii enam ei saa, sest siis peaksid kuuluma sellisesse päeva ka kõik muud igapäevatoimingud. Vanasti just nii oligi, et kui lapselapsed olid pikemalt või tihemini vanaema juures, siis käis tavaline elu edasi, ega siis keegi ainult lastega mänginud."