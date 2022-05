Lihtsam, kui arvata oskad! Nõuanded, kuidas kasvatada lapsest rõõmsat täiskasvanut

1. Ole hea eeskuju

Esiteks on väga tähtis mitte oma lapse ees teistest halba rääkida, vastasel juhul annad sa edasi sõnumi, et selline käitumine on okei.

Su lapsed panevad rohkem tähele, kui sa arvad. Nad kuulevad ning näevad kõike ja vaatavad sinu poole eeskuju otsides.

2. Julgusta ja tunnusta neid saavutuste eest

See pole keeruline – iga natukese aja tagant mõned head sõnad ja julgustav lüke. Näiteks kui näed mõnd üksikut last mänguväljakul, julgusta oma tütart ka teda mängu kutsuma või soovita oma pojal mõnele teisele lapsele armsat komplimenti teha.

3. Rõhk komplimentidele

Ära tunnusta oma lapsi vaid selle eest, kui armsad ja ilusad nad välja näevad. Kiida neid nende lahkuse, oskuste ja teistega arvestamise eest. Julgusta neid ütlema “aitäh”, kui teine neile komplimendi teeb, ning sisenda neile, et on vahva ka teistele paar lahket sõna öelda.

4. Pea meeles, et see on sinu ülesanne neile õpetada, mis on õige ja mis vale

Jällegi pea meeles, et lapsed näevad kõike, mida sa teed. Teod on valjemad kui sõnad. Hoia teistele ust lahti, ütle teenindajale “aitäh”, aita võimaluse korral võõraid! Ole teiste vastu hea, sest kui su laps näeb, et nii on õige viis käituda, teeb ta ise ka nii. Võta hetk, et oma lapsele oma tegude mõjust rääkida.

5. Hoia standardid kõrgel

Öeldes, et “poisid on juba sellised” või “tüdrukud ongi sellised”, saadad sa lastele sõnumi, et selline käitumine on okei ning tunnustust väärt. Ära kunagi luba oma lastel teisi narrida või teistega halvasti käituda. Sellised asjad jäävad neile eluks ajaks külge.

6. Tee kindlaks, et su laps mõistab, et iga elusolend on tähtis

Kui su laps teab, et igaüks on tähtis ning heatahtlikkuse vääriline, kaasa arvatud tema ise, kasvab ta üles õigete tõekspidamistega.