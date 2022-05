Hispaania valitsus kiitis heaks menstruaalpuhkuse – mida see tähendab?

"Me ei pea enam minema valuga tööle, võtma tablette ega varjama tõsiasja, et meil on piinavalt valus ja me ei suuda nii tööle keskenduda," selgitas minister ning avaldas lootust, et Hispaaniast saabki esimene riik Euroopas, kus menstruatsioonivalude all kannatavatel naistel on õigus tasuliseks haiguspuhkuseks.