Hea teada! Nii saad juba esimesel kohtingul ennetada seda, et peaksid mehes pettuma

Kuidas seda vältida? Oleks imeline, kui meil oleks maagiline klaaskuul, mis ütleks, millist tüüpi inimesega on tegu – ja seda juba enne seda, kui me esimesele kohtingule läheme.

Sellist maagilist klaaskuuli kahjuks ei eksisteeri, aga siin on mõned nipid, mis aitavad kindlaks teha, kas su kohtingukaaslane on heade kavatsustega või mitte.

1. Enesekindlus

Kõige tähtsam on endale alati kindlaks jääda ning püsida kahe jalaga maa peal. Ära sea oma ootusi nii kõrgele, et ükski mees neid täita ei suudaks, kuid pea ka meeles, mida sa väärt oled.

2. Usalda oma kõhutunnet

Kui tegu on petjatega, arvab kõhtunne selle tihti kohe ära. Inimesed on tavaliselt osavad äraarvamises, kas tegu on petjaga või mitte, isegi kui meil pole palju taustainfot.

Alati ei pruugi meil küll õigus olla, kuid kui sa tunned, et midagi on valesti, on mõistlik olla ettevaatlik.

3. Klassikalise petja stereotüüp

Stereotüübid on küll halvad, kuid peavad tihti paika. Nartsissistlike joontega tuleb olla ettevaatlik. Inimene võib olla väga võluv, suure egoga, ning tunda, et on elus vaid parimat saama õigustatud, samuti ei tunne ta süütunnet ega kahetsust. Nad räägivad tihti palju endast, kuid on ka head sinu rääkima panemises.

4. Teod näitavad rohkem kui sõnad

Esimesel kohtingul tasub olla eriti tähelepanelik. Me tahame olla usaldavad, kuid targem on olla alguses alati ettevaatlik.

Inimene võib küll ennast väga heade sõnadega kirjeldada, kuid olla tegelikkuses hoopis vastupidine. Kui tal tõesti on need kõik imelised iseloomuomadused, mida ta lubab, näed seda nüanssides, kuidas ta sinu ja teistega käitub.

5. Tõde truudusetuse kohta

Afäärid pole tihtipeale tingitud seksist, vaid ihast – ihast tähelepanu järgi, ihast tunda ennast erilisena, ihast tunda end tähtsana.

Petmine võib tunduda küll reetmisena, kuid sageli tuleb see igatsusest, üksildusest ja kaotusest. Kuigi see pole küll põhjendus, petavad partnerid tihtipeale siis, kui tunnevad, et suhtest on midagi puudu.

allikas: The Sun