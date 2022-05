Illimar Pilt: kui sul on halb olla, muudab selle veel halvemaks sotsiaalmeedia

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat, kes korraldab juunis 30-päevast õnnelikkuse väljakutset, uuris Illimar Pildilt, mis on tema jaoks õnn ja kuidas saada üle halvast tujust.

Iga inimese jaoks on õnn erinev

Pilt sõnab, et tema võib öelda, et on õnnelik. Ta selgitab, et iga inimese jaoks on õnn erinev – tema jaoks on õnn see, kui ta saab olla see, kes ta päriselt on. Kergus olla.

„Õnnetunne on see, et saan olla hetkes. Saan teha, mis ma tahan. Mõnele meeldib, et ta on vajalik, peab kogu aeg tööd tegema. Mina ei tunne seda, mina tahan jällegi vabadust,“ räägib ta, et kõigi jaoks on õnn erinev.

Õnn on ka julgus olla sina ise ja näidata oma sisemist last ning avastada maailma iga päev nagu maailm oleks uus. Lapsemeelsuse rõõm ja pisiasjade märkamine tekitabki õnnetunnet. Seda nimetatakse hetkes olemiseks.

„Vanasti arvasin, et õnn on kui mul on 3-kordne maja, aga Tiit Trofimovi sõnad panid mind teisiti mõtlema – inimene on õnnelik, kui ta on parasjagu rahul sellega, mis tal just praegu on,“ ütleb ta.

Nõuanded, kuidas välja tulla pahast tujust

Samas peab elu käima ka lainetena. Peab vahepeal koguma ka kukkumist, et ongi paha olla ja tulebki lasta endal olla. „Kui sa ütled endale, et see möödub, on sellel ajaline mõõde,“ jagab ta enda kogemust.

Pilt usub universumi peegeldamise reeglit – see, mis sa oled, seda sa ka tagasi teed. On lihtne jääda halba tundesse suplema. Elame stimulantide ajastul – stiimuleid on lihtne kätte saada, näiteks võtta koogitükk või klaas veini, et parem hakkaks.

Kui sul on halb olla, muudab selle veel halvemaks sotsiaalmeedia, kui hakkad end teistega võrrelda. Seda Pilt kindlasti ei tee, kui tal on halb olla.

Ta laseb ka endal olla ja teab, mis on positiivsed konksud, mis teda üles tõmbavad. Igaühel on need olemas. Tema läheb õue jalutama. Kõik asjad võivad tunduda jube kehvad, aga siis ta hakkab märkama linnulaulu, mis toob ilusaid mälestusi.

Pildil on ka pere, kellega on kokku lepitud, et kui kellelgi on kehva olla, lastakse tal olla. See on eriti oluline teismeeas lastele, kes tihti vajavadki omaette olemist ning kui vanemad ka vihastavad, läheb asi veelgi hullemaks.