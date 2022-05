„Vastassoost sõbrad on keelatud” – veidrad reeglid paarisuhtes, mis tegelikult toimivad?

Bailey McPhersoni avaldas TikToki videos reeglid, mis neil mehega on suhtes paika pandud. Videos olev kõige esimene punkt oli üks vastuolulisemaid – kummalgi poolel ei tohi olla vastassoost sõpru. „Ei mingeid tööl käivaid naissoost või meessoost sõpru ega vastassooga üksi olemist,” lisas McPherson. Nimekirjas oli ka, et ei tohi vastussugupoolele sõnumeid saata ilma teise teadmata.

McPhersonil ja tema abikaasal on ka sisu tarbimise reeglid. Lisaks sellele, et pornograafia on nende suhtes keelatud, ei tohi ka sotsiaalmeedias erinevaid „skandaalseid” lehti ja inimesi jälgida.

Video läks üsna kiirelt viraalseks ja paljud ei mõistnud nende kehtestatuid reegleid. „Kui teie suhtes kehtivad reeglid, nagu „ära kohtu/räägi X-iga” või midagi sellist, olete mürgises suhtes,” väitis üks kommenteerija. Mõned kommenteerijad ütlesid, et mõistavad McPhersonite kehtestatud reegleid, isegi kui need tunduvad alguses kummalised.

McPherson postitas seejärel uue video, kus tahtis selgitada enda eelmises videos nimetatud reegleid ja ümber lükata väidet, et „tegu on ebakindlusega”.

„See ei ole usalduse puudumine, see on austamine,” ütles McPherson oma vaatajatele. „Abielus naisena ei vaja ma teise mehe seltskonda. Palju on olnud selliseid kommentaare, nagu oleksid [need reeglid] punased lipud. Ei. Minu ja mu abikaasa jaoks oleks see punane lipp, kui partner ei suudaks neid piire austada.”