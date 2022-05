Geniaalne nipp, et juuksed püsiks kauem puhtad: inimesed arvavad, et olen hull, aga see töötab!

Hannah paljastas, et kasutab peanaha sügavpuhastamiseks ja liiga kiirelt peanaha rasuseks muutumise vältimiseks nõudepesuvahendit- Fairy Liquidi kord kuus. Naise sõnul eemaldab see sinu juustest õli ja vähendab juuste rasuseks minemist pärast pesu. Ta hoiatas, et seda häkki on kõige parem kasutada loomulikel juustel, kuna see võib juuksevärvi eemaldada. Samuti toonitas naine, et seda tuleks teha kindlasti ainult kord kuus, kuna regulaarselt Fairy kasutamine võim juukseid kahjustada.