APPI, mulle saadeti riistapilt! Miks mehed seda jätkuvalt teevad?

Mehed on nutikad ja mõõdavad niimoodi suurepäraselt naise valmisolekut „kohvile” minemiseks. Naised, kes on rohkem avatud juhuseksile, reageerivad peenisepiltidele positiivsemalt kui need, kes otsivad romantikat ja pühendumust. See ei tähenda muidugi seda, et naised, kes otsivad pikaajalist suhet, ei oleks tulevikus sellistele piltidele avatud ja ei erutuks. Kuid on tõenäoline, et nad tahaksid kõigepealt saada mehelt seksikaid selfisid.

Ehkki on naisi, kes võtavad suurima heameelega selliseid pilte vastu, siis on tõenäosus, et enamik juhtudest sellised pildid täidavad kavatsusi täpselt vastupidiselt. Lõppkokkuvõttes on tõenäoline, et riistapilt on tulnud, et jääda. Ja tasuks siiski meeles pidada asjaolu, et see on kõigi huvides, kui saadakse pildi saatmiseks nõusolek enne saatmisnupu vajutamist. Niimoodi, mehed, te praktiseerite head seksuaalset suhtlust ja tagate ka olukorra, kus meheau saab vajaliku imetluse ja et see ei satu valede inimeste kätte.