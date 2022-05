Ega mitte sina? Need on kõige ihnemad tähemärgid

Kõige ihnsamad inimesed on need, kellel on endal kõige rohkem, aga kes annavad ise kõige vähem teistele.

Milline sodiaagimärk on kõige kitsim?

Igal sodiaagimärgil on oma element: tuli, vesi, maa ja õhk. Ja sõltuvalt siis iga elemendi mõjust on võimalik sodiaagimärke jaotada erinevatesse gruppidesse.

Maamärgid (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits) on realistid, kes on üsna materialistliku maailmavaatega. Nad teavad, kuidas ehitada üles paremat tulevikku ja elu ning tulevad ka selle tõttu väga hästi oma rahaasjadega toime. Nende puhul kehtib see, et mida vähem nad kulutama peavad, seda paremini nad end tunnevad.

Sõnn

Sõnn on kõige materialistlikum sodiaagimärk, ta teab, mis aitab tal jõukaks saada ning kuidas oma raha hoida. Sõnnil on kindel piir sõpruse ja rahaasjade vahel. Ta ei laena helde käega kellelegi raha välja. Temal on kindel veendumus, et sõbrale raha laenates kaotad mõlemad. Sõnni jaoks on raha püha.

Neitsi

Neitsi ei ole just ihne ega kitsi, sest ta ikka aitab hea meelega abivajajaid. Aga ta on selles nimekirjas, sest tal on alati hirm, et raha piisavalt ei jätku ja selle tõttu hoiab ta palju kokku. Kui on vaja kulutada, siis mõtleb ta mitu korda järele, enne kui midagi ostab. Ta ei taha oma raha kulutada ega raisata. Isegi kui tal on vaja uusi jalanõusid, lükkab ta seda ostu edasi, kuni muudmoodi enam ei saa. Ta on säästlik, aga ka natuke kitsi.

Kaljukits

Kaljukits teenib raha suure vaevaga ja polegi midagi üllatavat, et ta ei taha laenata oma raske tööga teenitud raha. Kaljukits tunneb lihtsalt raha väärtust paremini kui keegi teine. Ent Kaljukits ei ole mitte ainult töökas, talle meeldib ka teistele moraali lugeda. Ta ei kannata neid, kes hädaldavad kogu aeg rahapuuduse üle või kes tulevad temalt raha laenama. Ta leiab, et paljud on lihtsalt laisad. Kaljukitsed on pragmaatilised ja tahavad konkreetseid tulemusi, paljude inimeste silmis võib ta tunduda kitsi ja ihne.

