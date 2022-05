Vähe tundtud infradiaanne rütm on bioloogiline rütm, mis on seatud menstruatsioonitsükli kontrolliga ning see kestab 28 päeva. Enamus inimesi ei tea infradiaanse rütmi olemasolust, sest enamus arste eeldavad, et “päevade” sümptomid, mida naised kogevad, on puhtalt psühholoogilised.