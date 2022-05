Pahane üksikema: juba paar uut kavaleri on mulle voodis olles nii nõmedalt öelnud, et kihutasin nad kohe minema

"Kirjutan südamelt ära, mind nii väga painab üks jõle fraas, mida olen kahel viimasel korral (kusjuures veel erinevate meeste suust!) kellega kohtingutel käisin. Olen kaht last kasvatav üksikema ja ma ei ole meeleheitlikul mehe otsingul, aga leian, et kohtingutel võin aeg-ajalt ikka käia, eks näis siis, kas ja mis saab.

Ma ei ole ühelgi korral varjanud, et mul lapsed on, mu meelest see oleks imelik. Aga mina tõesti ei mõista, mis arusaam meestel, vähemalt neil kahel, kellega ma viimati voodit jagasin, sünnitanud naistest on!