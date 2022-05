Mehe mõtted rindadest: suur rind on päris raske koorem. Võin öelda, et praegugi kaalub ta rinnapartii üle viie kilo

"Välimusel on muidugi oluline roll, eriti suhte alustamisel, aga kui armumine lõpeb ja selle asemele tekib sügav armastus, siis muutub oluliseks sisemine inimene, see, et ta on su kõrval tõepoolest heas ja halvas, tervises ja haiguses. Suur rind on päris raske koorem. Tean, sest masseerin oma naise selga, õlgu ja kaela nende lõdvestamiseks.

Täiesti juhuslikult sain teada, et tal piima täis rinnad kaalusid üle seitsme kilo. See jäi meelde ja katseks tõstsin rinna kõrgusele 7-liitrise veekanistri. Ja kujutasin ette, et seda pole võimalik maha panna, vaid on kogu aeg kaasas... Võin öelda, et praegugi on ta rinnapartii üle viie kilo. Kas see väärib saabuvaid valusid ja vaevusi? Mõistan, kui rinda üldse pole ja natuke lisada suurust ilmselt paha ei tee, aga neil, kel juba on – mõelge pisut.

Kui mees valib tisside suuruse järgi naist, siis pole viga naises, naine jätku selline mees kus seda ja teist. Ei pea naine olema ilus ja loll. Kui sisemine inimene on ilus, küll see ka välja paistab, mis sest, et see pole alati klassikaline ilu. Siin tuleb 99 korda mõelda, enne kui otsustada."