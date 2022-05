KÜMME ohumärki, mis viitavad sensoorsetele probleemidele ehk kas oled üle- või alatundlik?

Sensoorsete süsteemide tegevuses võib esineda erinevaid häireid. „Kuigi me kasutame meditsiinilist terminit „häire“, on see inimlikust perspektiivist lihtsalt „erinevus“ – inimesed ei näe ega koge maailma samamoodi. Meie neuromitmekesisus on rikas – kui ühele on näiteks arvutikuvari valgustugevuse seadistus liiga ere, siis teisele võib see olla liiga tume,“ märgib tegevusteraapiat Inglismaal University of East Anglia’s õppinud ja sealsetes haiglates viimased kümme aastat praktiseerinud McCaskill. Vahel võivad mõned inimesed kogeda erinevust niivõrd tugevalt, et see mõjutab igapäevaelus hakkamasaamist. Ta lisab, et sellisel juhul saab inimest aidata, et ta suudaks tema jaoks tähenduslikke tegevusi ära teha ja nii igapäevaelu kui kooli või tööga paremini hakkama saada.

Sensoorne integratsioon on McCaskilli sõnul see, kuidas me kogeme ja tõlgendame sensoorset informatsiooni ning kuidas me sellele reageerime (või seda ignoreerime). Sensoorset informatsiooni saame läbi kaheksa sensoorse süsteemi: nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine, maitsmine, süva- ja sisetundlikkus ning tasakaalumeel. Seega kõigi tegevuste tegemisel, mida me igapäevaselt teeme: riidesse panek, söömine, liikumine, sotsialiseerumine, õppimine ja töö, on tähtis ka sensoorne integratsioon.

Sensoorse töötlemise häirele võivad viidata ärevus või raskesti selgitatav käitumine teatud situatsioonides